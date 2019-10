Im Topspiel beim HSV Der VfB muss auf Stürmer Al Ghaddioui verzichten

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss im Spitzenspiel beim Hamburger SV am Samstag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) ohne Stürmer Hamadi Al Ghaddioui auskommen. Der 29-jährige Deutsch-Marokaner fällt wegen Knieproblemen aus. Das teilte der Zweitligist am Freitagnachmittag via Twitter mit. Der 1,93 Meter große Angreifer war vor der Saison vom SSV Jahn Regensburg nach Bad Cannstatt gekommen und stand bislang in acht Saisonspielen (vier Tore/eine Vorlage) auf dem Rasen.