"Immer wieder sonntags" Sängerin aus Hohenacker zu Gast in ARD-Show

Ihr Lied, mit dem sie in die Karriere startet, heißt „Ein Teil von deinem Herzen“. Klar ist, so viele wollen den Weg gehen, den Alena, so ihr Künstlerinnenname, eingeschlagen hat. Das heißt dann: wenn nicht Teil vom Herzen, so doch Teil der Playlist zu sein von möglichst vielen Menschen.

Erstklassige Referenzen

Dazu braucht es Wegbereiter. Um die zu finden, muss man freilich schon selbst wissen, was man will. Alena hat Torsten Bader gefunden, den Produzenten aus Weil der Stadt. Der wiederum kann im Schlager- und Popfach erstklassige Referenzen aufweisen. Da wären Andrea Berg, Vanessa Mai oder Marc Foster, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben.

Herausgekommen ist „Ein Teil von deinem Herzen“, eine Losgeh-Nummer, die nach den Regeln des Schlagerfachs funktioniert. Es darf im Text nichts Deprimierendes auftauchen. Im Youtube-Video gibt es genau einen Moment, wo sie nicht strahlt, nicht die Mundwinkel oben hat. Es darf rhythmisch nichts Vertracktes sein, man sollte mitklatschen können. Und möglichst auch noch mittanzen. Disco-Fox geht.