"In den Hauern" Ärger um Wohngebiet in Großheppach

Weinstadt-Großheppach. „Wir zählen gar nichts“: Eine Gruppe Großheppacher Anwohner hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung übers geplante dreigeschossige Wohngebäude in der Straße „In den Hauern“ beschwert. Aus ihrer Sicht passt es nicht in die Umgebung. Das sah der Weinstädter Gemeinderat anders: Mit 13 zu elf Stimmen stimmte er dafür.