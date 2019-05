In Schorndorf und Backnang Neue Pflegestützpunkte für den Rems-Murr-Kreis

Die Zahlen sprechen für sich. Zum einen steigt der Beratungsbedarf in der älter werdenden Gesellschaft stetig an. Die drei Mitarbeiterinnen haben alle Hände voll zu tun und bedauern, dass sie nicht häufiger vor Ort beraten können. Zum anderen aber erhält der Rems-Murr-Kreis hohe Zuschüsse, wenn er zügig die Stellen von derzeit dreieinhalb Stellen auf dem Papier auf acht Stellen ausbaut.

Das Konzept sieht vor, zum 1. Dezember 2019 eine Außenstelle in Backnang einzurichten (1,5 Stellen) und zum 1. Juli 2020 eine weitere Außenstelle in Schorndorf (2,5 Stellen). Ebenfalls zum 1. Juli 2020 soll auch der bestehende Pflegestützpunkt in Waiblingen auf drei Stellen und in Backnang auf 2,5 Stellen aufgestockt werden. Bei Bedarf können die Pflegestützpunkte mit diesen acht Stellen Sprechstunden in Murrhardt und Welzheim anbieten.

Den Pflegestützpunkt gibt es seit 2011

Seit 2011 gibt es den Pflegestützpunkt in Waiblingen. Nach dem Pflegestärkungsgesetz III kann das Kreissozialamt mit den Kostenträgern, also den Pflege- und Krankenkassen, weitere Pflegestützpunkte vereinbaren. Der Kreis zahlt ein Drittel der Kosten, die Kassen zwei Drittel. Auf dieser gesetzlichen Grundlage hat nun das Kreissozialamt eine Konzeption erarbeitet, die den Ausbau der Pflegestützpunkte auf acht Stellen vorsieht. Vom Land Baden-Württemberg gibt es Zuschüsse, aber landesweit nur für maximal 203 Stellen. Den möglichen Zuschuss für die viereinhalb Stellen in Höhe von rund 300 000 Euro will sich der Kreiskämmerer keinesfalls durch die Lappen gehen lassen, so dass der Kreis ganz fix den Antrag stellen wollte.