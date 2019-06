In Waiblingen vor Gericht 22-Jähriger schlug Polizisten in den Bauch

Der Richter Steffen Kärcher wollte wissen, ob der Angeklagte sich an den Vorfall erinnern könne. Nur daran, dass die Polizei kam, aber nicht an den weiteren Verlauf, antwortete dieser. Aber er bestätigte alles, was der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift vorgelesen hatte. „Er hatte die Beamten als solche erkannt. Er konnte sich mit ihnen unterhalten. Der Angeklagte war angetrunken und nicht vollgetrunken. Alkohol ist er massiv gewohnt“, sagte der Staatsanwalt. An dem Tag des Vorfalls wurde bei dem jungen Mann ein Wert von 1,7 Promille gemessen.

Angeklagter ist nicht vorbestraft

Das Geständnis des Angeklagten und die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist, berücksichtigte der Staatsanwalt als strafmildernd. Wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten forderte er eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 15 Euro.

„Ich wollte mich entschuldigen. Es war auch für mich eine schwierige Zeit“, sagte der Angeklagte. Seit neun Monaten konsumiere er keinen Alkohol mehr.

Der Richter verurteilte den 22-Jährigen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 15 Euro. „In nüchternem Zustand wäre es nicht passiert“, sagte Richter Steffen Kärcher. „Ich möchte Ihnen dringend raten, eine Beratungsstelle aufzusuchen, sonst endet das nicht gut.“