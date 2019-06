Industriekletterer aus Berglen So spektakulär kann Putzen sein

Deshalb kam der 43-Jährige, der mit seiner Familie in Berglen-Steinach lebt und in Schwaikheim und Winnenden aufgewachsen ist, viel herum. So reinigte er beispielsweise schon die 3300 Jahre alten Memnonkolosse in Ägypten oder aber die 184 Meter hohe Space Needle im amerikanischen Seattle. „In Ägypten hatte es 40 Grad im Schatten. Dort habe ich acht Liter Wasser am Tag getrunken, ohne einmal auf die Toilette zu müssen. Nach dem dreiwöchigen Einsatz war ich zehn Kilogramm leichter“, berichtet Möwes. Seine Augen funkeln, während er das sagt. Man merkt: Die Arbeit macht ihm Spaß. Trotz aller Anstrengungen und der Tatsache, dass er seine siebenjährige Tochter und seine Frau während der Einsätze nicht sieht. Zweimal haben sie ihn deshalb schon während eines Auslandsaufenthalts besucht. „Das war in Tokio und in Athen“, sagt Möwes.

Spektakulärer Einsatz am Mount Rushmore in den USA

Nicht dabei waren sie, als Möwes gemeinsam mit seinem Team die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore reinigte. Für ihn der prägendste Einsatz, seitdem er verantwortlich für die technische Ausführung und die Organisation der Aufträge ist. Hubschrauber brachten notwendige Geräte auf die Spitze des Denkmals. Wasser für ihre Hochdruckreiniger bekamen die Reinigungsexperten aus einem zwei Kilometer langen Schlauch, den die ansässige Feuerwehr durch Wald und Wiesen legte. „20 000 Liter Wasser haben wir pro Tag verbraucht“, sagt Möwes zur mehrwöchigen Aktion. Unterstützt wurden die Kärcherleute von amerikanischen Park-Rangern. „Das war ein super Team“, erzählt er. „An Wochenenden haben wir zusammen Ausflüge gemacht oder gegrillt.“ Üblicherweise kärcherten die Experten meist im Stehen auf einem Hubfahrzeug oder einem Gerüst. Am Mount Rushmore allerdings war es für die Kärchermänner der erste Einsatz, bei dem sie eine Denkmaloberfläche an Seilen hängend reinigten.