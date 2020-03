Infos für Stadionbesucher Wie der VfB Stuttgart auf das Coronavirus reagiert

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 ist in Deutschland inzwischen auf 534 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Freitagmorgen mit. Der Erreger ist demnach in 15 Bundesländern nachgewiesen, die meisten registrierten Fälle seit Jahresanfang gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. In Sachsen-Anhalt wurde bislang keine Infektion gemeldet.