Ingolstadt Audi rüstet Stammwerke für Elektroautos um

Ingolstadt.

Audi bereitet seine Stammwerke in Ingolstadt und Neckarsulm jetzt für den Bau von Elektroautos vor. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt: "Künftig fahren in jedem unserer Werke auch Elektroautos vom Band." Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch begrüßte das als Schritt zur Zukunftssicherung, forderte aber rasch konkrete Modellzusagen: "Spätestens Ende dieses Jahres will die Mannschaft hier Ergebnisse sehen."