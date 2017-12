Ingolstadt Audi schließt weiteres Kapitel im Dieselskandal

Ingolstadt.

Audi hat die Überprüfung seiner älteren Dieselautos auf überhöhte Abgaswerte jetzt fast abgeschlossen und will seine Taskforce Diesel in Kürze auflösen. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Montagabend in Ingolstadt: "Im ersten Quartal 2018 sind voraussichtlich alle Motor/Getriebe-Kombinationen geprüft." Audi komme "Stück um Stück weiter und heraus aus der Dieselkrise".