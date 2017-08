Ingolstadt Torwart Knaller wechselt zum FC Ingolstadt

Ingolstadt.

Der FC Ingolstadt hat Torhüter Marco Knaller vom Zweitliga-Konkurrenten SV Sandhausen verpflichtet. Der 30 Jahre alte Österreicher unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 beim Absteiger aus der Fußball-Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Knaller war 2013 zum SV Sandhausen gekommen. In dieser Saison hatte er seinen Stammplatz an Neuzugang Marcel Schuhen verloren.