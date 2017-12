Inklusion Risiko: Behinderte Menschen in der Feuerwehr

Um es vorwegzunehmen: Die OGL Kernen hat ihren Haushaltsantrag, in dem sie 3500 Euro für die Integration von Jugendlichen mit Behinderung fordert, aber auch für solche mit Migrationshintergrund, nach eingehender Beratung wieder zurückgezogen. Aber die Idee, die Jugendfeuerwehr für diesen Personenkreis zu öffnen, steht im Raum. In einem Positionspapier von Deutschem Feuerwehrverband und Deutscher Jugendfeuerwehr beschreiben die Autoren, Stand März 2017, Chancen und Herausforderungen durch Inklusion wie folgt: In der Feuerwehr würden Hilfsbereitschaft, soziale Kompetenz und Zusammenhalt gefördert. Das entspreche auch zutiefst dem Wahlspruch der Wehr: „Einer für alle, alle für einen.“ Unter den jungen Feuerwehrkameraden könnte das Mittun eines behinderten Menschen die „bewusste Voraussicht und Reflexion der Konsequenzen der eigenen Handlungen“ verstärken. Die Kampagne nimmt Bezug auf körperliche, etwa unfallbedingte Behinderungen wie auch auf geistige Handicaps. Ein in dem Positionspapier zitiertes Praxisbeispiel zitiert den Fall eines Feuerwehrmitglieds mit geistiger Behinderung, das bei Veranstaltungen durch unterstützende Tätigkeiten hilft.

Wersch befürchtet extreme Risiken für Unversehrtheit behinderter Menschen

Feuerwehren, steht da, seien ein Spiegel der Gesellschaft. Deshalb könne gerade in der Jugendfeuerwehr inklusives Handeln mit der feuerwehrtechnischen Ausbildung eng verknüpft werden. Die Jugendfeuerwehr: eine offene, moderne Organisation mit attraktivem Freizeitangebot für alle. Doch gerade in Kernen mit seiner Behinderteneinrichtung Diakonie seien die zwei angesprochenen Gruppen behinderter und zugewanderter Jugendlicher derzeit nicht angemessen repräsentiert, begründeten die Grünen ihren Antrag. Derzeit zählt die Kernener Nachwuchswehr 20 Jugendliche, darunter sind zwei Mädchen.

Der Kernener Gesamtkommandant Andreas Wersch sieht die „Ehrenhaftigkeit“ der OGL-Initiative durchaus. Auch das Geld hätte er gerne genommen, sagt er flapsig. Unstrittig sei, dass die Feuerwehr Nachwuchs suche. Aber als Verantwortlicher, der bei Unfällen für seine Leute im Einsatz haftet, befürchtet er extreme Risiken für die Unversehrtheit behinderter Menschen, sollten sie sich an einem Löschangriff beteiligen. „Es geht schon, Behinderte in die Feuerwehr zu integrieren“, so Wersch, „aber spätestens bei der Ausbildung geht es nicht mehr. Spätestens mit 18 muss ich sagen, das Gesetz verbietet es, dich in den Einsatz zu übernehmen.“

„Ein Feuerwehrmitglied muss den Kommandanten warnen können"

Grundlage für die Aufnahme von Feuerwehrangehörigen in Baden-Württemberg ist das Feuerwehrgesetz. Dort steht in Paragraf elf, in die Einsatzabteilung der Wehr dürfen nur Personen aufgenommen werden, „die den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind“. Das gilt vergleichbar auch für die Jugendfeuerwehren. Der kommunale Brandschutz, betont Wersch, sei eine Einrichtung mit gesetzlichem Auftrag, kein Verein. Ein Löschangriff in der aktiven Wehr sei der reale Ernstfall, kein Internet-Spiel. „Wir müssen dann wo rein, wo Sie sich selber gefährden. Technisches Verständnis ist dafür Voraussetzung. Ein Feuerwehrmitglied muss den Kommandanten warnen können.“

Einsatz versicherungsrechtlich nicht absicherbar

In der Grundausbildung stünden auf dem Lehrplan der Feuerwehr zwei Kurse, die etwa Menschen mit geistiger Behinderung überfordern werden: der Sprechfunkerlehrgang und die Ausbildung am Atemschutzgerät. „Mit einer Sprachbehinderung kann ich den Schlauch halten, aber nicht die Kameraden warnen: Da kommt ein Balken runter!“ Geistige Behinderung, so gut der inklusive Ansatz hier gemeint sei, vertrage sich aus seiner Sicht nicht mit den Anforderungen der Wehr. Auch versicherungsrechtlich lasse sich der Einsatz bisher nicht absichern. „Was passiert, wenn sich derjenige bei einem Einsatz verletzt? Dann ist der Kommandant in der Haftung.“ Die Beanspruchung in der Feuerwehr sei hoch. Wersch weiß von älteren Kameraden, die dem seelischen Druck, nachts aus dem Bett geklingelt zu werden, nicht mehr standhalten. „Denen geht der Puls hoch, die können nachts nicht mehr raus.“

Wersch kann sich Rollstuhlfahrer in Funkzentrale gut vorstellen

Bei körperlicher Beeinträchtigung, etwa nach einem Unfall, sieht es freilich anders aus. Einen Rollstuhlfahrer kann sich Andreas Wersch am Funkgerät gut vorstellen. Ein Kamerad, dessen Fuß amputiert wurde, könne den Dienst in der Funkzentrale übernehmen. Was Stetten betrifft, wolle die Diakonie die Nähe ihrer Betreuten zur Feuerwehr gar nicht, sagt Wersch: „Wenn denen das Feuerwehrauto gefällt, zünden die etwas an, damit die Feuerwehr kommt.“ Einem geistig behinderten Menschen zu sagen: Du gehört zu uns - warum nicht? „Aber er kann niemals in den Einsatz gehen.“