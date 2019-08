Inspiriert durch Fridays for Future Aktionswoche für den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis

Das ist verblüffend: Da hat sich ein Aktionsbündnis gebildet und die Mitglieder sind selbst schon lauter Bündnisse, Vereine oder sogar Unternehmen. Das heißt, die Mitglieder des neuen Bündnisses bringen selbst schon viele Mitglieder mit.

Was kann Menschen so bewegen, dass sie über das hinaus, was sie sowieso schon tun, noch bereit sind, sich zu engagieren? Es ist der Klimaschutz. Die Jugend mit ihren Fridays-for-Future-Demonstrationen hat schon längst die Eltern mitgerissen, die sich als Parents-for-Future inzwischen auf Marktplätze stellen. Da sind, sagt Markus Koch, der für diese klimaengagierten Eltern die Öffentlichkeitsarbeit macht, „Leute dabei, die bislang nicht tätig waren“. Die jungen Menschen haben neuen Schwung in ein verzweifeltes und manchmal hoffnungslos erscheinendes Unterfangen gebracht.

Klima-Streiktag am 20. September

Parents-for-Future schließt sich eng an die Ideen der Jugend an: Der von Greta Thunberg und Luisa Neubauer ausgerufene Klima-Streiktag am 20. September, der sich zu einer Klima-Aktionswoche ausgewachsen hat, wird auch von den Eltern unterstützt. Markus Koch und seine Bündnismitstreiter haben diese in den Rems-Murr-Kreis geholt. Und haben im gleichen Zug ihr Bündnis ausgeweitet. 18 Mitglieder hat das Aktionsbündnis schon und elf Kooperationspartner beziehungsweise Unterstützer. Denn allein, sagt Markus Koch, könne man weder eine solche Woche noch überhaupt den Klimaschutz an sich stemmen.