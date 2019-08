Interesse aus Spanien Real Betis bietet für VfB-Abräumer Ascacibar

Zu Beginn der Vorbereitung hatte sich der 22-Jährige Argentinier, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2023 läuft, noch alle Türen offen gehalten. "Ich kann das im Moment nicht klar beantworten", so Ascacibar Ende Juni im Interview mit der Stuttgarter Zeitung . Um jeden Preis wolle er die Schwaben aber nicht verlassen. "Ich muss von einem anderen Club schon sehr überzeugt sein, ehe ich den VfB verlasse", sagte er. Der VfB würde Ascacibar gerne halten. Würde ein Topclub jedoch eine hohe Ablösesumme bieten, "wären wir gezwungen darüber nachzudenken", sagte damals Sportdirektor Sven Mislintat.

Am vergangenen Freitag beim 0:0 in Aue saß Ascacibar zum ersten Mal in dieser Saison über 90 Minuten auf der Bank. Zuvor war der 1,68 Meter kleine Mittelfeldspieler immer in der Startelf gestanden.