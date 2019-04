Interimstrainer des VfB Stuttgart So hat Nico Willig seine Bundesliga-Premiere erlebt

Fünf Wechsel in der Startelf und eine Systemumstellung

Bei all dem Ärger über die schwache Darbietung seiner Elf, fand der 54-Jährige aber auch noch lobende Worte für den Gegner: „Wir hatten Probleme im Spielaufbau, was daran gelegen hat, dass der VfB sehr viel investiert hat, kompakt gespielt und auf die Schnelligkeit seiner beiden Spitzen gesetzt hat.“

Mit fünf Veränderungen in der Startelf und einem Systemwechsel - von 5-3-2 auf ein 4-4-2 mit Raute - waren die abstiegsbedrohten Stuttgarter in die Partie gegangen. Zudem stellte Nico Willig seinen Kapitän Andreas Beck nicht als Rechtsverteidiger, sondern im zentralen Mittelfeld auf. „Andy ist ein Signalspieler. Wir wollten in den Räumen Signale setzen und dann ist Andy dort besser aufgehoben als draußen an der Linie“, erklärte Willig seinen Schachzug nach der Partie, „das hat heute sehr gut funktioniert und war ein wichtiger Punkt.“

Spurlos ging der Einstand im Oberhaus aber auch an Nico Willig nicht vorbei: „Was mich heute Körner gekostet hat, ist, dass ich verbal meine Spieler nicht so erreicht habe wie im Jugendbereich.“