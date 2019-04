Interimstrainer des VfB Stuttgart So will Nico Willig den Klassenverbleib schaffen

Sehen Sie die komplette Pressekonferenz mit Nico Willig hier im Video:

Schon in seiner ersten Einheit mit der Mannschaft am Sonntagvormittag führte der gebürtige Tübinger viele Einzelgespräche mit den Stuttgarter Profis. „Die Mannschaft steckt in einem Tal drinnen. Ich muss den Zugang zu den Spielern finden. Das ist entscheidend.“ Der Gegner bei seiner Premiere auf der VfB-Trainerbank heißt Borussia Mönchengladbach.

Sein Ziel für das Heimspiel am kommenden Samstag: „Freude, Engagement und Dynamik auf den Platz bringen.“ Willig muss die lahme VfB-Offensive (27 Tore in 30 Spielen) beleben. Dafür soll sein Team gegen die Borussia „nach vorne gehen und Druck auf Gladbach ausüben.“

"Ich sehe es als Projekt und kann meine ganze Energie reinstecken"

Willigs Engagement bei den Profis ist zeitlich bis zum Saisonende begrenzt: „Es gibt die klare Absprache, es wird bis zum Ende der Saison laufen und nicht darüber hinaus. Das ist ein klares Commitment von beiden Seiten", sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger bereits am Sonntag. Eine Absprache, die auch Nico Willig entgegenkommt: „Ich sehe es als Projekt und kann meine ganze Energie reinstecken. Deswegen habe ich auch kein Problem damit. Im Gegenteil. Das kommt mir sehr gelegen.“

Als am Samstagabend nach dem historischen 0:6-Debakel die Nummer von Thomas Hitzlsperger auf seinem Display aufleuchtetet, musste der ehemalige Oberliga-Spieler (92 Spiele für die TSG Balingen) nicht lange überlegen: „Wenn der Anruf kommt und mich Thomas um so etwas bittet, dann ist das eine totale Ehre. Der Verein hat mir in den letzten Jahren sehr viel gegeben und ich konnte mich sehr gut entwickeln. Jetzt kann ich auch etwas zurückgeben. Deswegen war da kein großes Nachdenken.“

Thomas Hitzlsperger wiederum freut sich, "dass sich Nico sofort bereiterklärt hat, zu helfen. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Er bringt genau das mit und ein, was die Mannschaft jetzt braucht. Ich bin überzeugt, dass er die Truppe für die kommenden Aufgaben gut einstellen wird."