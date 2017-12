International CSU will über neues Personaltableau entscheiden

Die Abgeordneten wollen ihren Favoriten für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im Herbst 2018 küren. Eine Mehrheit für Finanzminister Markus Söder gilt als sicher. Danach will der Parteivorstand über die Personalien beraten.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte am Sonntagabend in internen Sitzungen erklärt, er wolle auf dem Parteitag wieder als Vorsitzender antreten, die CSU aber nicht mehr in die Landtagswahl führen.