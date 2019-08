International Darüber wird auch gesprochen im Formel-1-Fahrerlager

PARTY-WOCHENENDE: Valtteri Bottas hat ein perfektes Party-Wochenende hinter sich. Von Sonntag auf Montag feierte der Finne in Helsinki mit seinen engsten Freunden in seinen 30. Geburtstag hinein, Star-DJ und Feuerwerk inklusive. Dabei wusste er schon, dass sein Vertrag bei Mercedes bis Ende 2020 verlängert wird. Am Donnerstag wurde das auch öffentlich gemacht. "Es war eine gute Party mit guten Leuten. Es war schön, mit den engsten Freunden zu feiern", sagte der WM-Zweite.

LIEBER VEGAN: Lewis Hamilton erweitert sein Portfolio als Investor. Der fünfmalige Weltmeister von Mercedes beteiligt sich an der Restaurant-Kette "Neat Burger", die Hamburger auf pflanzlicher Basis anbieten wird. Am 2. September eröffnet in der Londoner Regent Street der erste Laden, weltweit sollen in den kommenden beiden Jahren noch viele weitere folgen. "Mir gefällt die Idee richtig gut und ich stehe voll dahinter", sagte der 34-Jährige, der selbst vegan lebt und auf Fleisch sowie andere tierische Produkte verzichtet.

LIEBER ALKOHOL: Altmeister Kimi Räikkönen hat sich in der Sommerpause eine Muskelverletzung zugezogen - will in seinem Alfa Romeo aber trotzdem starten. Passiert ist ihm das beim Sport. "Sport ist gefährlich, ich sage schon immer, dass es gefährlich ist. Trinken ist wahrscheinlich sicherer. Dabei verletzt man sich nicht, sondern bekommt nur einen Kater", sagte der Finne. In der Vergangenheit fiel er schon das eine oder andere Mail mit durchzechten Partynächten auf.