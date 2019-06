International Dauerregen in Paris: Viertelfinale von Zverev vertagt

"Alle Spiele des heutigen Tages sind gestrichen", teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Paris mit. In einer spontan anberaumten Pressekonferenz schloss Turnierdirektor Guy Forget auch eine Verschiebung der Damen- und Herren-Endspiele nicht aus.

"Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wir am Montag das Herren-Finale spielen können", sagte Forget im Rückblick auf das Endspiel 2012 zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. "Im schlimmsten Fall könnten wir darüber auch für die Damen nachdenken", sagte der Ex-Profi. Das Endspiel der Damen ist für Samstag angesetzt.

Es könnte daher passieren, dass eine der beiden Finalistinnen am Donnerstag ihr Viertel-, am Freitag das Halb- und am Samstag das Finale spielen muss. Eine Verschiebung des Damen-Endspiels auf Sonntag sei "nicht das, was wir tun wollen", erläuterte Forget. Es würden aber alle Möglichkeiten und Szenarien geprüft.