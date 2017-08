New York - Für die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic sind die US Open der Tennisprofis nach der ersten Runde beendet. Die 29-jährige unterlag in der Fortsetzung ihres Matches gegen die Amerikanerin Jennifer Brady 4:6, 6:3, 1:6. Die Partie war gestern wegen Regens beim Stande von 4:3 im zweiten Satz aus Sicht von Petkovic abgebrochen und verschoben worden. Bei den vier wichtigsten Turnieren ist die auf Rang 93 abgestürzte Hessin in dieser Saison nicht über die zweite Runde hinausgekommen.