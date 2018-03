International im Einsatz So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

>

Mario Gomez: Der Stürmer kam in den beiden Testspielen der deutschen Nationalelf gegen Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) zum Einsatz. Gegen die Spanier durfte der VfB-Angreifer lediglich acht Minuten für sich werben. Am Dienstagabend gegen die Brasilianer stand Gomez dann in der Startelf und wurde nach 60 Minuten ausgewechselt. Ein Treffer gelang ihm nicht. (Foto: Büttner / ZVW)