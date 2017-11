International im Einsatz So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

Stuttgart.

Neun Spieler aus dem Kader des VfB Stuttgart waren in der Länderspielpause mit ihren Nationalmannschaft unterwegs. Nach Rücksprache mit dem jeweiligen Nationalverband blieben die leicht angeschlagenen Chadrac Akolo und Berkay Özcan in Stuttgart und starteten bereits mit den Vorbereitungen für das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker).