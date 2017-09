International Kerber nach Sieg gegen Pliskova im Halbfinale von Tokio

Die 29-Jährige aus Kiel setzte sich in einer Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2016 in 1:49 Stunden mit 7:6 (7:5), 7:5 durch. Im neunten Duell mit der 25-Jährigen war es der sechste Sieg für Kerber. Im Kampf um den Einzug in ihr zweites Endspiel in diesem Jahr nach dem Titel in Monterrey im April trifft Kerber am Samstag auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Im direkten Vergleich führt Kerber 5:4.