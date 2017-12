International Unicef: Digitale Welt für Kinder sicherer machen

Köln/New York - Die Digitalisierung birgt für Kinder weltweit neue Chancen, aber auch Gefahren. Mit dem Internet drohten soziale und ökonomische Ungleichheiten sich zu verschärfen, heißt es im Unicef-Jahresbericht 2017 "Kinder in einer digitalen Welt", der in Köln und New York veröffentlicht wurde.