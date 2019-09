Internationale Bauausstellung (IBA) 2027 Schorndorf plant Modellquartier auf dem Bauhof-Areal

Fachlich begleitet werden die Planungen eines modellhaften Quartiers, bei dem es laut Martin Schmidt nicht zuletzt um eine bessere Verbindung von (bezahlbarem) Wohnen, Arbeiten und Freizeit in Kombination mit einem nachhaltigen Mobilitätskonzept und damit im Gegensatz zu früheren IBA-Generationen nicht mehr nur oder vorrangig um Architektur gehen soll, vom renommierten Architekten Prof. Dr. Werner Sobek, der am 25. September Gast beim in der Orangerie im Schlosspark stattfindenden Unternehmerforum sein wird. Sobek wird bei dieser Gelegenheit über „Stadtentwicklung – Bauen in der Zukunft“ sprechen und sich im Dialog mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer über das Thema „Schorndorf – Stadt der Zukunft“ austauschen.

„Nicht mehr die verkehrsgerechte Stadt der Vergangenheit bauen“

Es gehe darum, in den nächsten Jahren eine Grundidee zu entwickeln, wie ein Wohn- und Lebensquartier 2027, „besser noch 2050“ aussehen könnte, sagte der Leiter des städtischen Fachbereichs „Stadtentwicklung und Baurecht“, Manfred Beier, mit Blick auf den „Nukleus Bauhof-Areal“ und weitete diesen Blick gleichzeitig auf den ganzen Bereich der Vorstadt, die aus heutiger Sicht suboptimal entwickelt sei. Weil sie einerseits viele größere Baulücken aufweise und andererseits auch sehr verdichtet bebaut sei, was aber aus Beiers Sicht nicht heißen kann, dass alle verfügbaren Freibereiche überbaut werden sollten. Darüber hinaus zeichne sich dieser Bereich durch seine Nähe zum Bahnhof aus, was zwangsläufig Aufwirkungen auf die Mobilität haben müsse.

„Wir wollen nicht mehr die verkehrsgerechte Stadt der Vergangenheit bauen“, sagte der Fachbereichsleiter, dem architektonisch vorschwebt, dass Angebote in Form von Hüllen und Räumen geschaffen werden, die individuell und modular genutzt werden können. Und dabei sollte bei den Materialien Holz ein deutliches Übergewicht gegenüber Beton und Sand bekommen. Voraussetzung für vieles von dem, was mit Blick auf die Zukunft sinnvoll erscheine, sei, sich vom heutigen Baurecht zu lösen, weshalb sich die Stadt bei der Entwicklung des Modellprojekts auch juristisch begleiten lassen werde. Als weitere mögliche Partner außer der Stadtbau genannt wurden die Kreisbau, die Stadtwerke und die Diakonie.