Interview mit Andrea Berg Skypen mit DJ Bobo und feierliche Schwüre mit Dieter Bohlen

Es ist wahnsinnig bewegend, wie die Menschen reagieren. Die Zusammentreffen der letzten Tage waren sehr emotional. Wir haben geweint, getanzt und über die vielen kleinen Anekdoten gelacht, die Mosaik beinhaltet. Wenn man die Leute fragt, merkt man ihnen ihre Freude richtig an. Und dieses Feedback ist mir das Wichtigste, wichtiger als alles andere.



Schon das letzte Album Seelenbeben haben Sie als Album Ihres Lebens bezeichnet, weil es Stärke und Kraft vermitteln soll. Mosaik soll ein Mutmacher-Album sein und spiegelt ebenfalls viele Mosaiksteine in Ihrem Leben wider. Was macht dieses Album für Sie so besonders und was unterscheidet es von Seelenbeben?

Die Entwicklung ist wirklich verrückt. Als die Zusammenarbeit mit DJ BoBo anfing, war ich Peter Pan und habe die Leute mit in meine Träume genommen. Dann kam Atlantis, danach Schildkröte Sushi, dann bei Seelenbeben der Drache. Da habe ich mir einen Gefährten an die Seite gestellt, der mich beschützt. Die Menschen sind mit mir durch all diese Träume gegangen und bei Mosaik steht nun die Eule als Krafttier im Vordergrund. Alle Lieder des Albums sollen tatsächlich Mut machen – wie beispielsweise „Unendlichkeit“ oder „Steh auf und tanz“.



Was genau hat Sie fasziniert an diesem Tier, dass Sie und Ihre Tochter Lena-Marie in Afrika im vergangenen Jahr beobachtet haben?

Die Eule ist eine Weiterentwicklung von all dem, was wir bisher gemacht haben. Sie ist sehr intuitiv, ruht in sich, sieht unter die Oberfläche, sie lässt sich nicht blenden – all das hat eine riesige Faszination. Die Eule hat Lena und mich so gefesselt, sie saß da auf einem Baum und wir davor fast zwei Stunden in der prallen Sonne und haben sie beobachtet. Sie hatte rosafarbene Augenlider, die sie immer wieder auf- und zuschlug – einfach eine faszinierende Aura.



Ihre Tochter und Sie haben eine enge Beziehung. Auf dem Album findet sich der anrührende Titel „Geh Deinen Weg“, den Sie für Lena geschrieben haben. Wann ist der Song entstanden und wie hat Lena reagiert, als sie ihn das erste Mal gehört hat?

Sie war vor einem Jahr in Dublin, als ich in Key Largo an dem Song arbeitete. Viele Kilometer haben uns zwar getrennt, aber das hat sich nicht so angefühlt. Wir sind uns immer nah. Es ist nicht immer dieses oftmals typische Mutter-Tochter-Verhältnis. Sie ist so auf Augenhöhe und auch eine Gefährtin für mich. Das fühlt sich total gut an. Sie hat sich wahnsinnig über den Titel gefreut, ihn in Dublin angehört und vor Glück geweint.



Dieter Bohlen hat zwei Texte komponiert und mit Ihnen verfasst – „Du musst erst fallen“ und „Davon geht mein Herz nicht unter“. Nach der Trennung, die die Medien im Nu verbreitet hatten, nun doch wieder eine Zusammenarbeit?