Kirchberg an der Jagst Zoll stoppt Transporter mit Tausenden Schmuggelzigaretten

Kirchberg an der Jagst.

Zöllner haben im Kreis Schwäbisch Hall einen Kleintransporter mit Tausenden versteckten Zigaretten gestoppt. Die Beamten kontrollierten den Wagen aus Bulgarien auf der Autobahn 6 (Nürnberg - Heilbronn) bereits am 27. Oktober, wie der Zoll am Sonntag mitteilte. Der Transporter sei nicht beladen gewesen und der 33 Jahre alte Fahrer sowie sein 42-Jähriger Beifahrer hätten einen nervösen Eindruck gemacht.