Italien Die Etrusker kommen: ein Highlight der Sonderschau schon da

Die Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg will in Kooperation mit dem italienischen Kulturministerium eine der frühen Hochkulturen Italiens vorstellen. "Die Etrusker - Weltkultur im antiken Italien" ist bis zum 17. Juni 2018 in Karlsruhe zu sehen.

Die Etrusker sind heutzutage nicht mehr so bekannt; sie stehen im Schatten des antiken Griechenland und Roms. Dabei bestimmten sie als frühe Hochkultur Italiens das Schicksal des westlichen Mittelmeerraums vom 10. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Sie waren berühmt als Städtegründer und Seefahrer, für ihre festlichen Gastmähler, ihre Religiosität und auch für ihre Tapferkeit. Von der etruskischen Kultur - auf dem Gebiet der heutigen Toskana bis hin zu Teilen Kampaniens - zeugen Heiligtümer und monumentale Gräber mit farbenfrohen Wandmalereien sowie kostbare Grabbeigaben.

Nach Angaben von Museumsdirektor Eckart Köhne wurde die Schau durch die enge Kooperation mit Italien beim antiken Marmorrelief des Gottes Mithras ermöglicht. Ein Fragment befand sich in Karlsruhe, als Ganzes ist das Relief nun in Italien.