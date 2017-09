Italien Goldene-Palme-Gewinner Kechiche in Venedig ausgebuht

Venedig - Der neue Film von Abdellatif Kechiche, der 2013 die Goldene Palme für "Blau ist eine warme Farbe" in Cannes gewann, ist beim Filmfest Venedig gefloppt. Der 56-jährige Franzose stellte am Donnerstag "Mektoub, My Love: Canto Uno" im Wettbewerb der Lagunenstadt vor - bekam dafür aber nach einer ersten Aufführung Buh-Rufe.