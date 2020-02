Italien Italienische Opernsängerin Mirella Freni gestorben

Als der Dirigent Herbert von Karajan die junge Freni entdeckte, begann ihre Weltkarriere - als Mimi in "La Bohème" sang sie sich 1963 unter dem Österreicher zu Weltruhm. Sie galt als eine der Lieblingssängerinnen Karajans. Zudem arbeitete sie mit Dirigenten wie Claudio Abado und Riccardo Muti zusammen. Freni trat an Opernhäusern wie der Mailänder Scala oder der Met in New York sowie bei den Salzburger Festspielen auf. Nach 50-jähriger Karriere hatte sich die Sopransängerin im Jahr 2005 zurückgezogen.