Athen - Immer mehr Migranten versuchen mit gefälschten Pässen in Griechenland auf eine der Fähren nach Italien zu kommen. Von Freitag bis Samstagmorgen seien im westgriechischen Hafen von Igoumenitsa 13 Menschen mit falschen Pässen festgenommen worden, teilte die Küstenwache mit. Bereits in den vergangenen zwei Tagen waren dort und in Patras 16 Migranten mit gefälschten Pässe erwischt worden. Auch in Flughäfen werden fast täglich Menschen festgenommen, die mit gefälschten Pässen nach West- und Mitteleuropa fliegen wollen.