Italien Preisvergabe beim Filmfest Venedig

In diesem Jahr konkurrieren 21 Beiträge um diese Auszeichnungen. Sie werden am Samstagabend im Premierensaal Sala Grande auf dem Lido von einer internationalen Jury vergeben. Deren Präsidentin ist die US-Schauspielerin Annette Bening (59, "The Kids Are All Right").

Gute Preischancen könnten unter anderem "The Insult" aus dem Libanon, die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und Guillermo del Toros Märchen "The Shape Of Water" haben. Ein deutscher Beitrag war nicht im Wettbewerb dabei, dafür mehrere deutsche Ko-Produktionen. Dazu gehört auch die Dokumentation "Human Flow" von Ai Weiwei. Der chinesische Künstler, der seit einiger Zeit in Berlin lebt, schaut darin auf die Flüchtlingsströme der Gegenwart.