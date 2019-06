Jahresbilanz 2018 ist positiv Reinhold Kasian bleibt Waldbahn-Chef

Das ist zum einen der Jahresüberschuss in Höhe von rund 647 000 Euro (im Vorjahr betrug der Überschuss rund 253 000 Euro). Das positive Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erklärt sich durch eine Rückstellung für die Sanierung des Laufenmühle-Viadukts in Höhe von 700 000 Euro. Ohne diese Summe ergäbe sich indes ein Fehlbetrag von rund 67 000 Euro.

Die bis 2023 weiter zu erwartenden Fehlerträge können aber durch das bestehende Eigenkapital in Höhe von rund 306 000 Euro gedeckt werden.

Dritte positive Nachricht: Die Sanierung des Laufenmühle-Viadukts ist abgeschlossen – und für die kommenden Jahre stehen vorerst keine vergleichbaren Aufgaben an. Insgesamt rund 2,2 Millionen Euro hat die Sanierung des Viadukts gekostet.

Die Schlussabrechnung für die Sanierung steht noch aus

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Aufwendungen dafür auf rund 247 000 Euro. Der Großteil davon wurde über Fördermittel des Kreises (100 000 Euro) und des Landes (99 000 Euro) finanziert.

Kleiner Wermutstropfen: Die Schlussabrechnung für die Sanierung steht noch aus. Die GmbH rechnet mit Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro.

In den kommenden Jahren kann die Waldbahn bei den anstehenden Sanierungen aber erst einmal eine Verschnaufpause einlegen. Voraussichtlich ab 2023 stehen dann die Pfeiler des Strümpfelbachtal-Viadukts (geschätzte Kosten: 350 000 Euro) sowie Unterhaltungsmaßnahmen am Igelsbach-Viadukt in Höhe von rund 200 000 Euro an.

Die Zeit bis dahin will die GmbH nutzen, um die Finanzierung der Maßnahmen zu klären.