Jan Delay, Dream Theater, LaBrassBanda 11. Winterbacher Zeltspektakel mit hochkarätigen Gästen

Zum elften Mal findet ab Mitte Juli in Winterbach das achttägige Zeltspektakel statt. Die Initiative Rock hat dafür in diesem Jahr einige große Namen gewinnen können. Im Vorverkauf zeigt sich bisher: Vor allem die alten Haudegen ziehen die Besucher an. Zwar ist das Jubiläumskonzert zum Supertramp-Klassiker "Breakfast in America" noch nicht ausverkauft, die Konzerte von John Fogerty (Sänger und Lead-Gitarrist der legendären Creedence Clearwater Revival) und Dieter Thomas Kuhn dagegen schon. Etwas heraus sticht Berufsgrantler Gerhard Polt, der, so die Veranstalter, begleitet von seiner Band einen bairischen Abend "fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit" bieten wird.

Das Programm im Überblick

16.07. Supertramp's Roger Hodgson - "40th Anniversary Breakfast in America – World Tour 2019" (Support: High South)

17.07. John Fogerty - "My 50 Year Trip - Live in Concert" – AUSVERKAUFT