Jazzclub Armer Konrad Die Jazz-Hochburg im Remstal

Rechts und links auf der steilen Treppe im Stifthof-Areal brennen auf jedem Absatz Teelichter in Windlichtgläsern. Die Treppe führt hinunter in den Gewölbekeller des Vereins Jazzclub Armer Konrad und somit in die Welt des Jazz. Dort finden jährlich 65 bis 70 Veranstaltungen statt – Kabarett, Kinderprogramme und Konzerte mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Und jeden Donnerstag ist „Donner-Jazz“ angesagt. „Die gesamte Bandbreite des Jazz soll im Programm wiedergefunden werden“, sagt Luz Weber.

„Ein sehr aufmerksames Publikum, interessiert und nicht labernd“

Luz Weber ist der Zweite Vorsitzende des Jazzclubs. Er organisiert die Jazz-Veranstaltungen und ist für die Bands zuständig. Es treten baden-württembergische Musiker, Studenten der Musikhochschule Stuttgart und darüber hinaus internationale Künstler auf, wie zum Beispiel jährlich zu den Jazz-Tagen eine polnische Band. „Es hat sich sogar eine Band aus New York beworben“, sagt er. Allerdings war dies ein Missverständnis: Die Band hat den „Donner-Jazz“ nicht mit dem Tag Donnerstag in Verbindung gebracht, sondern mit dem Donner an sich.

„Ein sehr aufmerksames Publikum ist da. Interessiert und nicht labernd“, sagt Hartmut Lenz, der Erste Vorsitzende. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Maier hat er 1980 den Jazzclub Armer Konrad gegründet. Zunächst haben die beiden im Jugendhaus Zehntscheuer Musik gemacht und Konzerte gegeben. „Dann wurden wir zu alt für das Jugendhaus und haben uns aus dem Jugendhaus zurückgezogen“, sagt Hartmut Lenz. Mit dem Rückzug habe es keine Veranstaltungen mehr gegeben, sagt er. Darauf wurden die beiden angesprochen. So kam schließlich der Entschluss, einen Verein zu gründen. Für die Konzerte zogen sie in den Ratskeller, in die Alte Kelter und in die alte Jahnhalle. Sie waren quasi wohnsitzlos, eben „Jazz-Nomaden“. Erst 1993 haben sie dann im Beutelsbacher Stiftshof-Areal ihr festes Zuhause erhalten.