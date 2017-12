Jemen Jemens Ex-Präsident Saleh ist tot

Im Internet kursierten Bilder, die den Leichnam des früheren Präsidenten zeigen sollen. Ob es sich dabei tatsächlich um den getöteten Saleh handelt, konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Er sei bei Zusammenstößen mit Huthis in Sanaa getötet worden, hieß es.

Kreise aus Salehs Partei hatten zuvor Gerüchte über einen Tod des Ex-Präsidenten zurückgewiesen. Der 75 Jahre alte Saleh und seine Anhänger hatten in den vergangenen Jahren an der Seite der Huthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung gekämpft. Sie kontrollierten zusammen große Teile des Bürgerkriegslandes auf der Arabischen Halbinsel, darunter die Hauptstadt Sanaa.

In den vergangenen Tagen bröckelte das Bündnis jedoch. In Sanaa brachen Kämpfe zwischen beiden Seiten aus. Saleh zeigte sich am Wochenende offen für Gespräche mit der Regierung. Er wolle "eine neue Seite" in dem Konflikt aufschlagen, erklärte er. Beobachter sahen darin eine mögliche Wende in dem rund dreijährigen Bürgerkrieg.

Saleh hatten den Jemen über drei Jahrzehnte regiert. 2012 wurde er im Zuge der Aufstände in der Region gestürzt. Weite Teile der Armee blieben dem schwerreichen ehemaligen Staatschef jedoch treu ergeben. Ohne diese Kämpfer hätten die Huthis den Jemen 2014 nicht überrennen und sie von den Regierungstruppen von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi erobern können. Dieser musste ins Exil nach Riad flüchten.

In Sanaa kam es in der Nacht auf Montag zu schweren Kämpfen zwischen den Huthis und Salehs Anhängern. Ein Huthi-Sprecher erklärte, seine Truppen hätten im Süden der Hauptstadt Positionen eingenommen. Die von den Huthis kontrollierte Nachrichtenagentur Saba und Augenzeugen meldeten, Jets der saudische geführten Koalition hätten zahlreiche Luftangriffe gegen die Rebellen geflogen.

Ein von Saudi-Arabien geführtes Bündnis unterstützt im Jemen die Regierungstruppen. Jets der Koalition fliegen seit Frühjahr 2015 Angriffe gegen die Huthis und ihre Verbündeten. Saudi-Arabien geht es vor allem darum, den Einfluss seines schiitischen Erzrivalen Iran zurückzudrängen, der die Huthi-Rebellen unterstützt. Mit ihren Angriffen trug das Bündnis dazu bei, dass im Jemen eine der schwersten humanitären Krisen der Gegenwart ausbrach. Mehr als 20 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.