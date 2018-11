Jetzt anmelden Unser WhatsApp-Newsletter zum VfB Stuttgart

In der Regel bekommen Sie von uns ein News-Update pro Tag. Nur wenn es wichtige Eilmeldungen gibt, werden wir ihnen eine weitere Nachricht aufs Handy schicken. Zudem erhalten Sie am Spieltag eine Benachrichtigung, mit welcher Startelf die Wasenelf beginnt und nach dem Spiel ein Update mit Links zu all unseren Artikeln rund um das aktuelle VfB-Spiel.

Sie haben unseren ZVW-WhatsApp-Newsletter bereits abonniert und wollen zusätzlich noch den VfB-Newsletter erhalten? Dann schicken Sie uns einfach via WhatsApp eine kurze Nachricht und wir schalten Sie für unseren neuen Service frei.

Hier können Sie sich kostenlos anmelden:

Wenn Sie keine Nachrichten mehr erhalten möchten, senden Sie bitte das Wort STOP. Bitte beachten: Schreiben Sie alle Signalwörter stets ohne Anführungszeichen und verwenden Sie die Wörter nur einzeln.

Häufig gestellte Fragen

Können andere Nutzer meine Handynummer sehen?

Nein.

Muss ich für diesen Service bezahlen?

Nein.

Wie kann ich diesen Dienst beenden oder unterbrechen?

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unseren Service mit einer individuellen Nachricht zu beenden. Senden Sie STOP per WhatsApp an den Kontakt des ZVW. Sie erhalten bis zu einer erneuten Aktivierung keine weiteren Nachrichten mehr.

Wie kann ich diesen Dienst wieder starten?

Wollen Sie wieder Nachrichten erhalten, schreiben Sie START per WhatsApp an den Kontakt des ZVW.

Wie kann ich meine hinterlegten Daten löschen?

Um alle von Ihnen gespeicherten Daten eines Kunden entfernen zu lassen, senden Sie eine Nachricht mit dem Text ALLE DATEN LOESCHEN per WhatsApp an den Kontakt des ZVW.

Zusätzliche Informationen

Für die Abwicklung nutzen wir den Dienst von Whatsbroadcast . Die Datenschutzbestimmungen unseres Dienstleisters finden Sie hier .

Datenschutz

Für den Service arbeiten wir mit dem Dienstleister WhatsBroadcast zusammen. WhatsBroadcast stellt die Infrastruktur für den Versand der Benachrichtigungen bereit und verarbeitet die Daten in unserem Auftrag gemäß deutscher Datenschutzbestimmungen. Erhobene Informationen werden nur für die Bereitstellung des Dienstes genutzt. Dritte erhalten Ihre Daten selbstverständlich nicht. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von WhatsApp Daten durch die WhatsApp Inc. in die USA übermittelt werden können. Auf Art und Umfang der Daten, die von WhatsApp erhoben werden, haben wir keinen Einfluss. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch WhatsApp entnehmen Sie bitte den WhatsApp Datenschutzhinweisen.