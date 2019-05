Jetzt mal ehrlich ... Interview mit Marcel Knauß von der TSG Backnang

Es wird auf jeden Fall eine enge Kiste, aber ich gehe davon aus. Wir haben derzeit einen sehr guten Lauf und mittlerweile auch alles selbst in der Hand, das stimmt mich positiv. Am Samstag steht ein entscheidendes Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn SV Linx an.

Bis ans Limit für den Klassenverbleib

Welche Rolle spielst du als erster Torspieler der TSG im Abstiegskampf?

Es wird erwartet, dass ich hin und wieder einen Ball halte und das versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten (lacht). Jeder im Team muss derzeit in jedem Spiel an sein Limit gehen, da für uns jedes Spiel ein Endspiel ist. Dabei versuche ich ein sicherer Rückhalt für mein Team zu sein.