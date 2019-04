Jetzt mal ehrlich ... Interview mit Philipp Klodt vom TV Weiler

Würfelspiele & Kreisliga-Spieltage am Freitagabend

Nach Heimspielen sonntags bleibt ihr gerne mal länger in der Vereinsgaststätte sitzen. Dabei bleibt es oft nicht nur bei einem Bier. Wäre es daher nicht besser, wenn die Spieltage auch in den unteren Ligen grundsätzlich samstags ausgetragen werden?

Nach Heimspielen macht es einfach Spaß, mit den Jungs bei unserem meist freundlichen Wirt im Vereinsheim noch zusammenzusitzen und etwas zu essen, sich gemütlich über das Spiel auszutauschen und ein, zwei Runden „Chicago“ [Würfelspiel] zu spielen - die Würfelwiese dürfte mittlerweile abgenutzter sein als unser Kunstrasenplatz (lacht).

Gegen eine grundsätzliche Spieltagverlegung auf den Samstag spricht, dass samstags die Bundesliga stattfindet. Die möchte ich auch nicht immer verpassen. Daher wäre es mir am liebsten, wenn unsere Ligaspiele freitagabends sattfinden würden. Dann hätte man das ganze Wochenende Zeit, sich von den drei Halbzeiten zu erholen. Unabhängig davon sollte zumindest endlich einmal der letzte Spieltag der Saison auf einen Samstag verlegt werden, sodass alle Vereine in Ruhe ihren Saisonabschluss feiern können - die Bundesligisten sind da so wie so schon längst im Sommerurlaub.

In den letzten vier Saisons ward ihr dreimal unter den Top fünf, bis ganz nach oben hat es aber nicht gereicht. Was fehlt dazu noch?

Das Abschneiden in der Liga hängt, wie ich finde, sehr eng damit zusammen, welche Einstellung ein Team über die gesamte Saison zeigt. Wir verpassen meistens einen guten Start in die Saison. Starten wir einmal eine Saison mit zehn bis zwölf aus 15 Punkten, würde sich in einer Truppe, die seit vielen Jahren mit dem gleichem Stamm spielt, womöglich eine neue Dynamik entwickeln. Dazu kommt, dass wir in Spielen gegen Aufstiegsaspiranten deutlich bessere Leistungen zeigen als gegen Gegner der unteren Tabellenhälfte. Da fehlt dann manchmal die Geilheit auf Tore und den Sieg. So verlieren wir unnötig Punkte. Nach zwei Trainerwechseln in einem Jahr finden wir vielleicht im nächsten Jahr die notwendige Konstanz, um ein bisschen weiter nach oben schielen zu können.

Lieber kühle Getränke als „Kreisligawaden“

Du bist studierter Physiotherapeut. Profitiert davon auch der TV Weiler?

Ich mache meinen Beruf sehr gerne und versuche auch immer etwas davon weiterzugeben, wie zum Beispiel immer wieder neue Übungen ins Warmmachprogramm einzubauen. Falls jemand etwas braucht, versorge ich ihn gerne mit Tapes, japanischen Minzöl und was es sonst noch so gibt. Da ich aber nebenbei auch noch eine Sportmannschaft als Physio betreue, ist es mir ganz recht, dass es sich bei meinem Hobby in Grenzen hält, und ich nach dem Spiel ein kühles Getränk anstatt einer Kreisligawade in der Hand halte (lacht).

Wenn du es dir aussuchen dürftest, einmal für einen beliebigen Fußball-Bundesligisten aufzulaufen, welchen würdest du dir aussuchen?

Trotz alldem, was da gerade abläuft, den VfB Stuttgart - meinen Lieblingsverein.

Hip-Hop und Rock



Welche Musikgenres hört ihr in der Kabine, um euch für das anstehende Spiel zu motivieren?

Das entscheidet der monatlich wechselnde Musikdienst. Wir versuchen uns aber meistens mit einem Mix aus Rock und Hip-Hop zu motivieren. Für meinen Geschmack könnte es aber etwas schneller und lauter sein.