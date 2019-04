Jobticket Das zahlen die Firmen im Rems-Murr-Kreis

Was machen die öffentlichen Arbeitgeber?

Auch Kärcher in Winnenden zeigt sich großzügig: Mitarbeiter erhalten 60 Prozent Ermäßigung auf alle Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr. Auszubildende bekommen die Kosten für die Monatskarte sogar ganz erstattet. Andere Unternehmen legen einen Betrag fest: Die Stuttgarter Gebäudereinigung, wie die SDK in Fellbach ansässig, beteiligt sich mit jeweils 20 Euro pro Monat am VVS-Monatsticket, die Rems-Murr-Kliniken zahlen 15 Euro dazu, Kreissparkasse, Stihl, Tesat jeweils 10 Euro. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weiter anreisen müssen, haben hier freilich das Nachsehen.

Und was machen die öffentlichen Arbeitgeber? Hier sollte der Druck, ein gutes Vorbild abzugeben, ja noch deutlich höher sein. Und ja, manche erfüllen diese Verpflichtung: Die Kreisverwaltung schießt den Mitarbeitern zum VVS-Firmenticket 50 Prozent zu, Azubis bekommen das Netzticket kostenlos. Die Stadt Fellbach legt noch eine Schippe drauf und gewährt einen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent des VVS-Firmentickets. Schorndorf zahlt 20 Euro zu, Waiblingen 15 Euro.

Fahrräder zu Sonderkonditionen und E-Bike-Leasing

Der ÖPNV ist jedoch nicht alles. Das Fahrrad, auch eines, dessen Elektromotor mit grünem Strom betrieben wird, wäre ein CO2-neutrales Transportmittel zum Arbeitsplatz, das sogar noch für körperliche Fitness sorgt. Volksbank und Peter Hahn sehen das auch so und bieten ein Fahrrad- und E-Bike-Leasing an. Peter Hahn übernimmt die Versicherungs- und Wartungskosten komplett, die Volksbank zahlt monatlich 8 Euro zur Vollkaskoversicherung dazu. Stihl will Mitte 2019 mit dem E-Bike-Leasing an den Start. Tesat hat eine Kooperation mit einem ortsansässigen Fahrradhändler, der Sonderkonditionen gewährt. Einige Firmen bieten außerdem Dusch- und Umkleideräume und überdachte oder gar abgeschlossene Abstellplätze an.

Kärcher lockt die Mitarbeiter mit einem Glücksspiel aufs Fahrrad: Jede Arbeits-Radfahrt wird in eine Stempelkarte eingetragen, am Ende jedes Jahres gibt’s Preise zu gewinnen. Ähnlich verfahren das Landratsamt und die Stadt Winnenden.

Die Kreisverwaltung als Vorbild

Und dann gibt’s da noch die dienstlichen Fahrten. Diese Strecken belasten den Geldbeutel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, Boni können sie diesbezüglich also nicht zur Veränderung, zum klimaneutralen und verantwortlichen Handeln bringen. Die Arbeitgeber müssen alleine Flagge zeigen. Hier können sich Unternehmen ein Vorbild an der Kreisverwaltung nehmen: 13 zusätzliche Elektrofahrzeuge wurden für Dienstfahrten angeschafft, Pedelecs stehen zur Verfügung. Winnenden bietet seit 15 Jahren zwei Dienstfahrräder an, seit 2011 gibt’s außerdem ein E-Bike und ein Pedelec. Fellbach, Weinstadt, Schorndorf und Waiblingen punkten mit Pedelecs und Elektroautos. Waiblingen hat sogar schon ein Wasserstoff-Fahrzeug.

Die Unternehmen setzen bei Dienstreisen vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel, für kürzere Strecken kommen zunehmend Elektroautos in die Firmengarage.

Kein Arbeitgeber aber macht zeitgleich zum guten Angebot so viel Druck wie die Kreisverwaltung. Die nämlich hat, einhergehend mit dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in der Rötestraße, die Anzahl der Parkplätze für die Mitarbeiter drastisch reduziert. Den Leuten bleibt also – wenn sie nicht, auf der Suche nach einem Parkplatz, endlos Runden um den Block drehen wollen – gar nichts anderes übrig, als öffentlich zu kommen oder zu radeln.