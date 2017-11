Jugendforum Schorndorf Von der Jugend, für die Jugend

JIS steht für Jugendinitiative Schorndorf, in der sich junge Leute für eine jugendliche Stadt und ihre jungen Bewohner einsetzen.

Ein JIS-Projekt ist das Jugendcafé: In zentraler Lage soll ein Anlauf- und Treffpunkt für den Nachwuchs geschaffen werden.

Außerdem stand die SchoWo auf der Tagesordnung: Wo können sich die jungen Leute in Zukunft treffen, wenn der Schlosspark für die Gartenschau in Teilen umgestaltet wird? Wie können die SchoWo-Veranstalter mehr auf diese Zielgruppe eingehen, fragten Vertreter der JIS die 120 jugendlichen Delegierten, von denen sich später viele in Listen eingetragen haben, weil sie mitarbeiten möchten.

Auch die Jugend muss etwas tun

Die Vertreter der JIS hielten fest: Es könne Spaß machen, sich zu engagieren, um etwas zu erreichen. Dafür müssten sich die jungen Leute in ihrer Freizeit einbringen. Auch die Jugend muss etwas tun, hielt der neue Jugendreferent Peter Komhard fest, der die Schnittstelle zwischen Jugendlichen, Gemeinderat und Verwaltung sein wird – eine wichtige Funktion.

Denn ein bisschen schoben sich beide Seiten den Schwarzen Peter zu. Die Jugendlichen verraten im Gespräch, in der Vergangenheit hätten sie oft den Eindruck gehabt, die Stadt erkundige sich, Treffen fänden statt, etwas werde zu Papier gebracht. Doch am Ende sei zu oft zu wenig passiert. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Einige Jugendliche fühlen sich unwillkommen

Das mündete in die zugespitzte Aussage, einige Jugendliche fühlten sich „unwillkommen“, nicht nur auf der SchoWo. Weil es zu später Stunde auf der Festwoche keine richtigen Angebote für sie gebe, treffe man sich im Schlosspark.

In der Stadt fehle ein zentraler Ort, wo sich Jugendliche treffen könnten, um sich gemütlich hinzuhocken, zu plaudern. „Hingehen ohne Bestellzwang“, sagte jemand. Einige bemängelten, sie wüssten nicht, wen sie bei der Stadt ansprechen könnten.

Klopfer: "neue Form der Jugendbeteiligung"

Fragen wir OB Matthias Klopfer. Der hielt in seinem Grußwort fest, er sei gespannt, was die Jugendlichen in Sachen Schule, Freizeit und Zukunftsfragen bewege. Er lobte den Mut, diese „neue Form der Jugendbeteiligung“ zu starten, nachdem der Jugendgemeinderat „vorerst gescheitert“ sei.

Die mittlere und die ältere Generation seien in der Kommunalpolitik gut vertreten, anders als Leute unter 30. Lediglich ein Haushaltsantrag betreffe die Jugend, der SPD-Antrag zu Grillplätzen und Treffpunkten. Klopfer warb: Die Jugendlichen sollen mitmachen, im Gemeinderat, bei den Parteien, sich ehrenamtlich engagieren. „Ihr müsst euch zu Wort melden!“

Angebote seien auf wenig Resonanz gestoßen, so Klopfer

Trifft der Vorwurf der Jugendlichen zu? Es gibt Angebote, widerspricht Klopfer. Die seien aber oft auf wenig Resonanz gestoßen.

Dass das Rathaus allen Interessierten offensteht, muss er nicht sagen. „Du brauchst auch Jugendliche, die mitmachen“, sagt er und verweist auf ein strukturelles Problem: In Zeiten von G 9, Zivil- und Wehrdienst hätten viele junge Leute die Stadt erst mit 19 oder 20 Jahren verlassen, wenn sie ins Berufsleben starteten.

Konkrete Projektgruppen finden

Das Zeitfenster, sich für die Jugend und den Ort zu engagieren, sei heute enger geworden. Damit würden die Akteure schneller wechseln – und seien jünger geworden. Das bestätigt Schulsozialarbeiter Sebastian Frey. Der hofft, dass sich im Zuge des Jugendforums nun konkrete Projektgruppen finden.

Es sei gut, dass Vertreter der vier Fraktionen und der Verwaltung teilnehmen, denn die Verankerung im Gemeinderat und im Rathaus sei wichtig. Hier kommen die JIS und der neue Jugendreferent Peter Komhard ins Spiel.

Die jungen Leute betonen, die Gemeindeordnung schreibt die Beteiligung für Kinder und Jugendliche vor. Gelingt wegen des Forums nun die Verbindung zwischen Fraktionen, Jugend und Verwaltung, könne man mit der Jugendbeteiligung endlich ernst machen, sagen JIS-Vertreter.

Antrags- und Rederecht für junge Leute

Stefan Semjancuk und Kai Schwarz, sie sind auch nach dem Abitur noch sehr engagiert, wünschen sich, dass sich nun Expertengruppen bilden, die auch am Ball bleiben und Lösungen entwickeln. Sie haben die Werbetrommel fürs Jugendforum gerührt. Jede Schule hatte ein Kontingent. Die Resonanz sei sehr gut.

Nun drehe man den Spieß um: Vorher sei die Stadt auf die Jugendlichen zugegangen, nun melden sich die jungen Leute zu Wort, könnten ihre Bedürfnisse in den Gemeinderat tragen, hätten ein Antrags- und Rederecht. Die JIS könne auf Projektebene, anders als ein Jugendgemeinderat, bestenfalls kontinuierlich arbeiten.

Jugendcafé: Gemeinderäte reagieren zurückhaltend

Jugendreferent Peter Komhard wird und will hier eine richtige Rolle spielen. Und das scheint nötig: Als die Jugendlichen den Wunsch äußern, in einem Jugendcafé etwas Geld zu verdienen, reagieren die Gemeinderäte zurückhaltend. Erst müsste man das Projekt auf die Beine stellen und nicht gleich Forderungen stellen, so Ingo Sombrutzki offen und ehrlich. Geld könne man einnehmen, wenn man Partys oder Ähnliches organisiere, rät er.

Wichtig sei ein Café, das allen offenstehe, auch was die Schularten betreffe. Alle sollten hingehen wollen.

Missverständnisse ausräumen

Nadia Pagano regt an, sich einig zu werden, ob man ein gastronomisches oder ein pädagogisches Konzept wolle. Peter Komhard sieht ein Missverständnis. Er kennt ähnliche Projekte, wo junge Leute fürs Kellnern oder dergleichen einen Euro die Stunde kriegen würden. Von viel mehr spreche man hier nicht.

Insofern bleibt es wichtig, dass das Jugendforum dauerhaft etabliert wird, damit sich beide Seiten austauschen können – auch manche Missverständnisse ausräumen.

Kai Schwarz und Stefan Semjancuk brauchen nun Unterstützer: „Jetzt sind wir auf euch angewiesen: von der Jugend, für die Jugend!“