Jugendgemeinderat Winnenden Backare sorgt für Stimmung bei der Horror Night

Die gewählten Vertreter der Winnender Jugendlichen haben ganze Arbeit geleistet: Nicht nur haben sie die Halle geschmückt und sich selbst gruselige Kostüme übergezogen, sie haben wirklich an alles gedacht: Ein DJ bespaßte die von feierlustigen Teenagern gefüllte Halle mit Hip-Hop und Techno und allem dazwischen, auch für die Nebelmaschine und eine profimäßige Lightshow war gesorgt.

Jugendliche ab 16 Jahren durften die Party besuchen, für die unter 18-Jährigen gab es eine separate Bar, und die Preise sind durchaus fair. Das Bier floss in Strömen.

Maskenverbot – erstaunlich wenige Gäste verkleidet oder geschminkt

Sogar einen eingezäunten Außenbereich für die Raucher gab es. Während die Jugendlichen ausgelassen feiern und sichtlich Spaß hatten, sorgen Security, Notdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort dafür, dass keine Unfälle passieren. Wer Krawall machen wollte, wurde von den Herren in Uniform freundlich zum Gehen aufgefordert - da gab es keine Widerrede.

Die Organisatoren waren sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Planung: Die Halle war mit 400 Gästen gefüllt, die Party demnach ausverkauft und es wurde getanzt, gelacht und gekreischt, alle hatten eine gute Zeit bei ihrer „Horror Night“.

Erstaunlich wenige waren tatsächlich verkleidet - das mag daran gelegen haben, dass Halloween eben schon eineinhalb Wochen zurückliegt. Oder daran, dass aus Sicherheitsgründen keine Masken erlaubt waren.

Backare kommt gut an, obwohl er musikalisch nichts zu bieten hat

So richtig schaurig gruselig wurde es, als gegen 23 Uhr der Nellmersbacher Künstler Fabian Bacher alias „Backare“ die Bühne betrat. Der 25-Jährige hatte sein Glück bereits bei „Deutschland sucht den Superstar“ versucht, dafür ein Video mit viel Autotune aufgenommen und war schon im ersten Casting rausgeflogen (Dieter Bohlen empfahl ihm, statt eines Mikros eine Klobürste zu nehmen, „die ist Scheiße gewohnt“). Live, also ohne Autotune, gibt sein Hit noch viel weniger her. Der Text besteht eigentlich nur aus dem Skandieren nach mehr Bier, schlechten Reimen und der Beschriftung jeder durchschnittlichen Bierdose. Auch musikalisch hat Backare nichts zu bieten. Dass er bei den Partygästen trotzdem recht gut ankommt, verdankt er wohl nur seiner großen Muse: Dem vergorenen Gerstensaft, von dem die Feierlustigen wohl schon so viel intus haben, dass in ihren Köpfen nur noch ein Gedanke kreist - Bier, Bier, Bier, mehr Bier.