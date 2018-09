Julia pilgert Teil 1: Vor dem Jakobsweg müssen die Haare ab

In meinem Video-Blog nehme ich euch mit auf meine Pilgerreise. Ich starte in Bilbao, Spanien und werde den Camino del Norte - auch Küstenweg genannt - gehen. Das Ziel ist die Kathedrale von Santiago de Compostela. Mit etwa 8 Kilo auf dem Rücken bin ich vier Wochen unterwegs. Somit habe ich reichlich Zeit, um mich dem Jakobsweg zu widmen. Viele meiner Bekannten fragen mich, ob ich denn nicht verrückt sei, den Weg alleine zu gehen. Doch in Wirklichkeit ist man nie alleine auf dem Jakobsweg, denn man trifft immer andere Pilgerer, die von der ganzen Welt anreisen und dasselbe Ziel haben.

Nachdem ich meine neuen Wanderschuhe so gut es ging eingelaufen und auch schon ein paar Probewanderungen hinter mir habe, fühle ich mich nun bereit für den etwa 650 Kilometer langen Küstenweg von Bilbao nach Santiago.

Vorbereitung: Ich spende meine Haare

Bevor ich mich auf den Weg nach Bilbao mache, müssen erstmal meine Haare ab: