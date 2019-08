Kaderplanung beim VfB Stuttgart Donis-Verbleib wird wahrscheinlicher

Ein möglicher Ersatz für Kaminski, der Wolfsburger Innenverteidiger Felix Udohkai, hat wohl schon abgewunken. Laut dem kicker will der 21-Jährige in der Bundesliga bleiben. Zudem will der VfL den deutschen U-21-Nationalspieler nur verkaufen, der VfB wollte aber ein Leihgeschäft. Auch Hauke Wahl, Kapitän von Tim Walters Ex-Club Holstein Kiel, wird nicht ins Schwabenland wechseln.

Auch Eigengewächs Aidonis ist eine Option

„Die Mannschaft hat mich letzte Woche zum Kapitän gemacht, das wäre charakterlich ganz schwach, wenn ich jetzt abhauen würde“, sagte er nach dem Auftaktspiel gegen den SV Sandhausen (1:1). Am Mittwoch verlängerte der 25-Jährige seinen Vertrag in Kiel vorzeitig. Sven Mislintat muss also weiter suchen. Weitere Kandidaten sind Kevin Akpoguma (24/TSG Hoffenheim), Lukas Mühl (22/1. FC Nürnberg) und Lars Lukas Mai (19 / FC Bayern München II). Eine Option ist auch Eigengewächs Antonis Aidonis. Der Deutsch-Grieche absolvierte Teile der Vorbereitung bei den Profis, trainiert und spielt aber aktuell in der zweiten Mannschaft.

Doch nicht nur mit potentiellen Neuzugängen muss sich Sven Mislintat beschäftigen, sondern auch mit einem wechselwilligen Spieler im Stuttgarter Kader. So hat sich die Situation von Anastasios Donis mit dem Abgang von Chadrac Akolo (zu Amiens SC) verändert. Für den Griechen gebe es „im Moment keine Angebote“, so Sven Mislintat gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Ein Verbleib in Stuttgart wird also wahrscheinlicher.