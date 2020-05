Kaisersbach Bürgerinfo zu Schwaben-Park-Erweiterung erneut abgesagt

Auch für den Zeitraum danach seien größere Versammlungen aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich. Deshalb werde zum aktuellen Zeitpunkt noch kein neuer Termin ins Auge gefasst. Möglich erscheine aus jetziger Sicht eine Versammlung frühestens im Herbst. „Die Gemeinde Kaisersbach und die Stadt Welzheim sind mit den engagierten Bürgern sowie mit dem Schwaben Park im Gespräch hinsichtlich eines digitalen Formats zur Information und Meinungsbildung“, sagen die Bürgermeister Thomas Bernlöhr (Welzheim) und die Bürgermeisterin Katja Müller (Kaisersbach). Aber wann gibt es diese digitale Runde?

Bürgerinitiative möchte Infos

Die Bürgerinitiative zum Schutz von Anwohnern und der Natur rund um den Schwaben Park hofft, dass es eine schnelle digitale Lösung gibt, um zumindest erste Informationen zu bekommen. „Durch die geplante Erweiterung werden 4,5 Hektar fruchtbares Land irreversibel zerstört und versiegelt. Da das Gelände bislang als provisorischer Parkplatz diente, benötigt der Schwaben Park neue Stellflächen. Diese werden zwangsläufig in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aichstrut entstehen. Das Hintergrundgeräusch zukünftiger Sommerabende besteht dann nicht mehr aus dem Zirpen von Grillen, sondern aus an- und abfahrenden Pkw, schlagenden Autotüren und Parkplatzpartys mit Beschallung durch Auto-Hi-Fi-Anlagen“, so die Bürgerinitiative. Die geplante Indoor-Spielhalle soll eine Höhe von circa 14 Metern haben und werde damit aus allen Richtungen von weither sichtbar sein. Ein Gebäude von solchem Ausmaß würde den Charakter dieser Landschaft zerstören.