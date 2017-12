Kaisersbach.

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch (13.12) gegen 12.00 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von der Deponie Lichte in Richtung Kreisstraße, die er überqueren wollte. Hierbei übersah er einen aus Richtung Kaisersbach kommenden Pkw Skoda. Die 80-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und rammte den Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr gerettet werden. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.