Kaisersbach Gemeinde will neue Bauplätze erschließen

15 bis 20 Bauplätze sind angedacht

Von der Größe her sind auf dem zwei Hektar großen Gelände 15 bis 20 Bauplätze vorgesehen. Also etwa so groß wie das letzte Wohngebiet Leinäcker. Nach dem Baugebiet an der Welzheimer Straße ist dann in einem weiteren Abschnitt an eine Erweiterung des Neubaugebiets Leinäcker gedacht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann es nicht umgesetzt werden, weil der Eigentümer noch Fristen wegen des Finanzamtes abwarten will. Allgemein gilt nämlich, dass bei einem Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen diese beim Finanzamt weiterhin als solche geführt werden, selbst wenn die Landwirtschaft nicht mehr betrieben werden kann. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb damit begonnen, Grundstücksbesitzer auf der Gemeindemarkung, die vielleicht irgendwann ihr Grundstück verkaufen wollen, auf diesen Umstand hinzuweisen und rechtzeitig eine Umwidmung zu beantragen. Das ist vor allem im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen wichtig.

Siedlungsdruck im Welzheimer Wald ist groß

Der Siedlungsdruck ist im Welzheimer Wald nach wie vor groß. Sowohl Einheimische als auch Auswärtige wollen in dem Erholungsort bauen. Derzeit stehen knapp zehn Interessenten auf der Warteliste, die laufend fortgeschrieben wird. Entwickelt werden soll das Neubaugebiet nach dem schnelleren 13-b-Verfahren des Baugesetzbuches.