Kaisersbach-Gmeinweiler Saisonstart im Schwaben Park verschoben wegen Coronavirus

Kaisersbach.

Wegen des Coronavirus kann der Schwaben Park nicht wie geplant Anfang April eröffnen. Wann der Freizeitpark in Gmeinweiler 2020 in die Saison starten könne, sei noch ungewiss, erklärte der Park auf Nachfrage. Die Verantwortlichen hatten mit dem 4. April als Eröffnungstermin gerechnet. Nach der neuen Landesverordnung, die am Montagnachmittag in Kraft trat, müssen nun auch Vergnügungsstätten geschlossen bleiben.