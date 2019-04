Kaisersbach-Gmeinweiler Schwaben Park startet in die Saison

In den rund 150 Tagen Winterpause hat sich einiges getan im Schwaben Park. Etwa zwölf bis 15 Mitarbeiter haben seit November an den verschiedensten Baustellen angepackt, "natürlich inklusive der Chefs", wie Pressesprecher Marcel Bender betont. Im Schwaben Park wird nach Möglichkeit alles selbst gemacht. Die "Verrückte Palme", ein Freefall-Tower für Kinder, hat ein neues Bedienerhäuschen bekommen. Der Wartebereich für die neue Achterbahn "Wilde Hilde" ist nun überdacht. Videos zum Thema "vom Ei zum Huhn" sollen die Zeit beim Anstehen für die knapp 25 Meter hohe Attraktion vertreiben. Was am Freitag noch fehlt, ist eine große, bewegte Hühner-Figur, die mit den Besuchern spricht. Diesen sogenannten "Animatronic" hat der Schwaben Park extra für die Wilde Hilde anfertigen lassen. Ein Termin für die offizielle und feierliche Eröffnung der Achterbahn steht noch nicht fest. Gefahren werden kann sie aber schon am Samstag, wenn es das Wetter zulässt. Mindestens drei Grad Außentemperatur muss es haben, damit die Achterbahnen im Park bedient werden dürfen.

Schaukelnde Gondeln im Zick-Zack-Kurs

Bei minus drei Grad am Freitagmorgen standen die Chancen zunächst schlecht. Doch als sich gegen Mittag die Sonne zeigt, dürfen wir eine Fahrt mit der Wilden Hilde wagen. Park-Geschäftsführer Thomas Hudelmaier bedient die Achterbahn höchstpersönlich. Im Zick-Zack-Kurs geht es mit der schaukelnden Gondel die Schienen entlang, die einer Murmelbahn nachempfunden sind. Hudelmaier wirkt sichtlich zufrieden, als wir nach der Fahrt lachend unten ankommen. Wenn es den erwachsenen Redakteurinnen gefällt, werden sicher auch viele Kinder ihre Freude an der Bahn haben. Ab sechs Jahren darf die Bahn in Begleitung gefahren werden.