Kaisersbach Kein Lebensmittelmarkt für Kaisersbach

Kaisersbach (sie). In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag nahm Bürgermeisterin Katja Müller Bezug auf ein Thema, das auch im Bürgermeisterwahlkampf im Ort diskutiert wurde. Es wurde vielfach der Wunsch nach einem Lebensmittelmarkt in Kaisersbach geäußert als Zusatzangebot zu der bestehenden Landmetzgerei Grau in der Lindenstraße, in der auch Lebensmittel angeboten werden. Nun teilte die Bürgermeisterin zum Bedauern der Räte und der Bürgerinnen und Bürger mit, dass es in naher Zukunft – und wohl auch mittel- bis langfristig – keine derartige Einkaufsmöglichkeit in Kaisersbach geben werde.