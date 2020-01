Kaisersbach Kein Telefon und kein Internet seit mehreren Wochen

Daher schlage er eine Strategie vor: „In erster Linie müsse schnell gewährleistet werden, dass jeder Haushalt in Kaisersbach wieder eine funktionierende Leitung zum Telefonieren habe. Hierfür bitte ich alle Bewohner, die Probleme haben, diese uns schriftlich mitzuteilen.“ Und im zweiten Schritt müsse dann politischer Druck aufgebaut werden, da sonst in einem halben Jahr noch weniger Unternehmen in Kaisersbach existieren. „Ohne Internet kann man heute nicht mehr arbeiten“, so Basler.